Как сообщили 21 апреля в Педиатрическом университете, мальчик с разрывом селезенки продолжает лечение в отделении хирургии. Травму он получил около пяти дней назад во время падения с самоката.

После возвращения домой у школьника дважды началась рвота, а затем произошла потеря сознания, во время которой он ударился лбом о холодильник. Ночью у него сохранялось головокружение.

Утром головной боли уже не было, температура оставалась нормальной, однако родители все равно решили привезти ребенка в детское приемное отделение.

Компьютерная томография показала свободную жидкость в брюшной полости и малом тазу, а также травматические изменения в нижнем полюсе селезенки. Врачи диагностировали разрыв селезенки и значительное скопление крови в брюшной полости.

Состояние мальчика стабилизировали специалисты отделения анестезиологии и реанимации.