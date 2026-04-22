Мальчик получил разрыв селезенки, катаясь на самокате в Петербурге

Мальчик получил разрыв селезенки, катаясь на самокате в Петербурге

Как сообщили 21 апреля в Педиатрическом университете, мальчик с разрывом селезенки продолжает лечение в отделении хирургии. Травму он получил около пяти дней назад во время падения с самоката.  

После возвращения домой у школьника дважды началась рвота, а затем произошла потеря сознания, во время которой он ударился лбом о холодильник. Ночью у него сохранялось головокружение.

Утром головной боли уже не было, температура оставалась нормальной, однако родители все равно решили привезти ребенка в детское приемное отделение.

Компьютерная томография показала свободную жидкость в брюшной полости и малом тазу, а также травматические изменения в нижнем полюсе селезенки. Врачи диагностировали разрыв селезенки и значительное скопление крови в брюшной полости.

Состояние мальчика стабилизировали специалисты отделения анестезиологии и реанимации.

Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских БПЛА над Россией. Множество пострадавших и разрушений, обрушился подъезд дома

По данным Минобороны, БПЛА сбили над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, а также Краснодаром, Крымом и Черным морем.

Беспилотник упал во дворе дома в Курске, обломки повредили крышу, эвакуированы 36 жильцов, в том числе девять детей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Подъезд четырехэтажного жилого дома частично обрушился в Сызрани. На месте работают спасательные службы. В результате обрушения пострадали не менее 11 человек, в том числе двое детей, сообщили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и в региональном МЧС.

В селе Гора-Подол от удара дрона ранен мужчина, повреждены жилые дома и автомобиль. В Грайвороне, Косилово и Дорогощи повреждены жилые дома и транспортные средства. В Шебекино и Новой Таволжанке повреждены жилые дома, объект торговли и транспорт. В поселке Отрадовский повреждены оборудование и ГАЗель на территории сельхозпредприятия, в селе Илек-Пеньковка – кровля частного дома. В поселке Дубовое, селе Ясные Зори и поселке Томаровка повреждены частные домовладения и легковые автомобили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В селе Новый Ропск при ударе по автомобилю получил ранения мужчина, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Севастополе осколками посекло два автомобиля, также повреждены окна в многоквартирном доме, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда, Самары, Ульяновска, Тамбова, Бугульмы и Нижнекамска.

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
