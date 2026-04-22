Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге

Легковой автомобиль пробил ограждение рядом с Ново-Петергофским мостом и вылетел в Обводный канал у Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге.

Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге - Легковой автомобиль пробил ограждение рядом с Ново-Петергофским мостом и вылетел в Обводный канал у
Фото: ГУ МЧС

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 05:53. После аварии из воды доставали машину при помощи автокрана. В результате происшествия пострадали двое мужчин. Их госпитализировали.

Кадры с места ЧП показали в МЧС Петербурга.

Вам будет интересно
Иномарка снесла мать с детьми в Петербурге. Девочкам сегодня исполнилось 10 лет
Водитель выехал на тротуар и сбил пешеходов в Пушкине 19 марта около 14:30. В больницу с тяжелыми травмами доставили женщину и двух детей. Фото: проку...
19.03.2026
2842

Новости Происшествия Главное

Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских БПЛА над Россией. Множество пострадавших и разрушений, обрушился подъезд дома

По данным Минобороны, БПЛА сбили над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, а также Краснодаром, Крымом и Черным морем.

Беспилотник упал во дворе дома в Курске, обломки повредили крышу, эвакуированы 36 жильцов, в том числе девять детей, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Подъезд четырехэтажного жилого дома частично обрушился в Сызрани. На месте работают спасательные службы. В результате обрушения пострадали не менее 11 человек, в том числе двое детей, сообщили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и в региональном МЧС.

В селе Гора-Подол от удара дрона ранен мужчина, повреждены жилые дома и автомобиль. В Грайвороне, Косилово и Дорогощи повреждены жилые дома и транспортные средства. В Шебекино и Новой Таволжанке повреждены жилые дома, объект торговли и транспорт. В поселке Отрадовский повреждены оборудование и ГАЗель на территории сельхозпредприятия, в селе Илек-Пеньковка – кровля частного дома. В поселке Дубовое, селе Ясные Зори и поселке Томаровка повреждены частные домовладения и легковые автомобили. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В селе Новый Ропск при ударе по автомобилю получил ранения мужчина, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Севастополе осколками посекло два автомобиля, также повреждены окна в многоквартирном доме, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда, Самары, Ульяновска, Тамбова, Бугульмы и Нижнекамска.

Вам будет интересно
Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
373

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения

"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе

