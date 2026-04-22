У жителя Выборга арестовали автомобиль Changan из-за долгов по кредитам на сумму более 1,8 млн рублей.
Как сообщили в УФССП по Ленинградской области, судебный пристав направил запросы в регистрирующие и кредитные органы, чтобы проверить имущественное положение должника. В ходе проверки выяснилось, что мужчина владеет автомобилем этой марки.
Машину арестовали, а самого жителя Выборга предупредили, что после оценки транспортное средство передадут на принудительную реализацию через торги. Вырученные деньги направят взыскателю в счет погашения задолженности.