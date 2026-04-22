Главная / Новости / У жителя Выборга отобрали иномарку за долг по кредиту

Новости Происшествия

У жителя Выборга отобрали иномарку за долг по кредиту

У жителя Выборга арестовали автомобиль Changan из-за долгов по кредитам на сумму более 1,8 млн рублей.

Фото: Пресс-служба УФССП

Как сообщили в УФССП по Ленинградской области, судебный пристав направил запросы в регистрирующие и кредитные органы, чтобы проверить имущественное положение должника. В ходе проверки выяснилось, что мужчина владеет автомобилем этой марки.

Машину арестовали, а самого жителя Выборга предупредили, что после оценки транспортное средство передадут на принудительную реализацию через торги. Вырученные деньги направят взыскателю в счет погашения задолженности.

Теги

Выборг Ленинградская область
Новости Экономика

Зарплаты в IT-отрасли резко снизились в Петербурге

Предлагаемые зарплаты в IT-отрасли Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года снизились на 10-15%, а самое заметное падение зафиксировали в сегменте DevOps и у senior-специалистов.

По данным исследования, в этом направлении зарплатные вилки у senior сократились с 400-450 тыс. рублей до 290-350 тыс. рублей. В backend-разработке снижение в среднем составило 11%, а в Node.js у senior – до 20%.

Единственным направлением, где сохранился рост, стали системные аналитики. У middle-специалистов зарплаты там выросли на 12%, у middle-plus – на 13%, у senior – примерно на 7%.

Эксперты связывают снижение зарплат на российском IT-рынке с переизбытком специалистов начального и среднего уровня, а также с более осторожной политикой работодателей при найме. Компании сокращают стартовые оклады для новых сотрудников, экономят бюджеты и делают ставку на удержание ключевых команд.

На рынке труда сохраняется тренд, пришедший из 2022 и 2023 годов. Спрос снижается, а количество начинающих специалистов растет, из-за чего зарплатное давление усиливается прежде всего в нижнем и среднем сегментах.

Теги

Санкт-Петербург

