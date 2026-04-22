Безработица в Финляндии выросла до 11,1% в марте 2026 года, что стало самым высоким уровнем с мая 2015 года.

По данным Статистического управления Финляндии, в феврале показатель составлял 10,9%, а общий уровень безработицы с учетом сезонных колебаний достиг 10,4%.

За год ситуация на рынке труда в республике заметно ухудшилась. По сравнению с мартом 2025 года число занятых мужчин сократилось на 5 тыс. человек, а женщин – на 16 тыс. При этом количество безработных мужчин выросло на 3 тыс., а женщин – сразу на 27 тыс.

Как отмечает Bloomberg, экспортно ориентированная экономика Финляндии остается чувствительной к глобальным геополитическим потрясениям. Ожидается, что война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на энергоносители, что замедлит восстановление экономики и отсрочит улучшение ситуации на рынке труда.

Еще в ноябре прошлого года уровень безработицы в Финляндии поднялся до 10,3% и тогда стал максимальным с 2000 года. Старший экономист исследовательского института Pellervo Economic Research PTT Хенна Буск связывала усиление безработицы, в том числе, с сокращениями в государственном секторе.