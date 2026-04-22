В Финляндии зафиксировали рекордный за 10 лет уровень безработицы

В Финляндии зафиксировали рекордный за 10 лет уровень безработицы

Безработица в Финляндии выросла до 11,1% в марте 2026 года, что стало самым высоким уровнем с мая 2015 года.

По данным Статистического управления Финляндии, в феврале показатель составлял 10,9%, а общий уровень безработицы с учетом сезонных колебаний достиг 10,4%.

За год ситуация на рынке труда в республике заметно ухудшилась. По сравнению с мартом 2025 года число занятых мужчин сократилось на 5 тыс. человек, а женщин – на 16 тыс. При этом количество безработных мужчин выросло на 3 тыс., а женщин – сразу на 27 тыс.

Как отмечает Bloomberg, экспортно ориентированная экономика Финляндии остается чувствительной к глобальным геополитическим потрясениям. Ожидается, что война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на энергоносители, что замедлит восстановление экономики и отсрочит улучшение ситуации на рынке труда.

Еще в ноябре прошлого года уровень безработицы в Финляндии поднялся до 10,3% и тогда стал максимальным с 2000 года. Старший экономист исследовательского института Pellervo Economic Research PTT Хенна Буск связывала усиление безработицы, в том числе, с сокращениями в государственном секторе.

Финляндия
Ленинградцам объяснили, как начисляются пени за просрочку оплаты за электроэнергию

В связи с участившимися обращениями граждан в «РКС-Энерго» разъяснили порядок начисления пеней, а также рассказали, как их избежать.

Многие потребители ошибочно воспринимают пени как штраф, но на самом деле это неустойка за просрочку платежа. Ее размер напрямую зависит от суммы фактического долга и длительности задержки платежа. 

Согласно действующим правилам, пени начинают копиться не сразу: в течение первых 30 дней после установленного срока платежа неустойка не взимается. С 31-го дня просрочки ставка составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а начиная с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования на день фактической оплаты.

При перерасчете основной задолженности меняется и размер начисленных пеней. Например, это возможно при затянувшемся оформлении льгот. После подтверждения такого права сумма долга корректируется. 

Аналогичная ситуация возникает при выявлении технических ошибок в начислениях или переданных показаниях приборов учета. Тогда база для расчета также меняется, и пени пересматриваются исходя из уточненной суммы долга.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, жителям рекомендуют оплачивать счета вовремя. Для удобства клиентам доступны дистанционные способы оплаты: 

  • мобильное приложение «Платосфера»;

  • личный кабинет на официальном сайте lk.rks-energo.ru;

  • электронная приемная help.rks-energo.ru. 

Кроме того, абоненты могут очно посетить офисы обслуживания клиентов.

пени штрафы электричество ООО РКС-энерго

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
