Курьера мошенников задержали на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге 21 апреля после обмана 89-летней пенсионерки по схеме «ваш родственник попал в ДТП».
По данным полиции, задержанным оказался 27-летний житель Сертолово во Всеволожском районе. Следствие считает, что он выполнял роль курьера в преступной схеме.
В полицию пожилая жительница дома на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге обратилась еще 15 апреля. Она рассказала, что неизвестные убедили ее, будто дочь стала участницей ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.
Поверив мошенникам, пенсионерка передала курьеру 590 тыс. рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Ленинградцам объяснили, как начисляются пени за просрочку оплаты за электроэнергию
В связи с участившимися обращениями граждан в «РКС-Энерго» разъяснили порядок начисления пеней, а также рассказали, как их избежать.
Многие потребители ошибочно воспринимают пени как штраф, но на самом деле это неустойка за просрочку платежа. Ее размер напрямую зависит от суммы фактического долга и длительности задержки платежа.
Согласно действующим правилам, пени начинают копиться не сразу: в течение первых 30 дней после установленного срока платежа неустойка не взимается. С 31-го дня просрочки ставка составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а начиная с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования на день фактической оплаты.
При перерасчете основной задолженности меняется и размер начисленных пеней. Например, это возможно при затянувшемся оформлении льгот. После подтверждения такого права сумма долга корректируется.
Аналогичная ситуация возникает при выявлении технических ошибок в начислениях или переданных показаниях приборов учета. Тогда база для расчета также меняется, и пени пересматриваются исходя из уточненной суммы долга.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, жителям рекомендуют оплачивать счета вовремя. Для удобства клиентам доступны дистанционные способы оплаты:
мобильное приложение «Платосфера»;
личный кабинет на официальном сайте lk.rks-energo.ru;
электронная приемная help.rks-energo.ru.
Кроме того, абоненты могут очно посетить офисы обслуживания клиентов.