В России дан старт акции «Георгиевская ленточка», приуроченной ко Дню Победы.

Движение «Волонтеры Победы» сообщило о старте акции «Георгиевская ленточка». С 22 апреля по 9 мая волонтеры раздадут 21 миллион черно-оранжевых ленточек — одного из главных символов Победы.

Волонтеры будут работать на восьми тысячах площадок — в продуктовых магазинах и торговых центрах, аптеках, на заправках и в госучреждениях. В доброй акции выразили желание поучаствовать 200 тысяч объектов торговли, 1800 АЗС и четыре крупные сети аптек.

«У нас ко всем одно пожелание — носить ленту у сердца. Просьба бережно и уважительно относиться к символу Победы. Ведь смысл и корни акции — не уронить память и не дать переписать историю. При этом нет жестких правил, где можно, а где нельзя закреплять ленту. Каждый решает сам: у груди, на сумке, у компьютера или в машине. Ограничений нет», — цитирует «РГ» главу штаба движения «Волонтеры Победы», депутата Госдумы Ольгу Занко.

Парламентарий также напомнила, что «Георгиевская ленточка» является символом воинской славы России и защищена законом.

Добрая акция состоится и за рубежом. Раздача ленточек пройдет в Индии, Китае, Казахстане, Киргизии, США, а в Алжире, Болгарии, в Приднестровье и ряде стран СНГ планируются масштабные шествия с символом Победы.

«Геогриевские ленточки» отправят и в зону проведения военной спецоперации в составе гуманитарных грузов. Как отметил директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков, на передовой ленточки имеют особое значение.

«У нас на СВО - это опознавательный знак »свой - чужой«. Там нацистов просто коробит от »Георгиевской ленточки« как бесов от святой воды. Вот мы ее и носим каждый день, идем с ней на передовую. Она - аура защиты новой Победы, которая впереди», — рассказал Бондюков.