В районном центре прошла гражданская панихида и отпевание военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга.

В Тихвине Ленинградской области простились с военнослужащим Игорем Петровым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом 22 апреля сообщили в Администрации Тихвинского района.

Игорь Петров родился в 1986 году. Получил неполное среднее образование в школе №6 и поступил в профессионально-техническое училище №32 им. Е.И. Лебедева. После учебы тихвинец пошел в армию, где служил в должности старшего механика-водителя МДК 2М. Затем мужчина работал на предприятиях области.

В октябре 2024 года Игорь Петров подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую. Погиб герой в Артемовском районе Донецкой Народной Республики.