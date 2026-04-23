Прокуратура добилась погашения задолженности перед предпринимателем на 1,8 млн руб в Волосовском районе

Прокуратура добилась погашения задолженности перед предпринимателем на 1,8 млн руб в Волосовском районе

Долг перед предпринимателем на сумму более 1,8 млн рублей погасили в Волосовском районе после вмешательства прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства показала, что ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» заключила с бизнесменом контракт на организацию лечебного питания на 2025-2026 годы, однако выполненные работы в установленный срок оплачены не были.

В результате перед подрядчиком образовалась задолженность свыше 1,8 млн рублей. После проверки прокурор Волосовского района внес представление руководителю медучреждения. Нарушения устранили, а оплату по контракту произвели в полном объеме.

Доцент Балынин: Некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты в апреле

Майские пенсии части россиян перечислят досрочно в апреле, если дата получения выплаты в мае выпадает на праздничные дни, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что в мае 2026 года россиян ждут два блока длинных выходных: с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 11 мая в связи с Днем Победы.

Если по графику пенсионер обычно получает пенсию 3-го числа, то в мае эта дата приходится на праздничный день. В таком случае выплату перечислят заранее – до 30 апреля. При этом в апреле пенсионер уже получил пенсию по обычному графику.   

В первую очередь досрочное перечисление коснется тех, кто получает пенсию через банки. Для клиентов «Почты России» порядок останется прежним с учетом режима работы отделений. Если дата выдачи выпадет на выходной, деньги можно будет получить накануне.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
19.04.2026

