Долг перед предпринимателем на сумму более 1,8 млн рублей погасили в Волосовском районе после вмешательства прокуратуры.
Проверка надзорного ведомства показала, что ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» заключила с бизнесменом контракт на организацию лечебного питания на 2025-2026 годы, однако выполненные работы в установленный срок оплачены не были.
В результате перед подрядчиком образовалась задолженность свыше 1,8 млн рублей. После проверки прокурор Волосовского района внес представление руководителю медучреждения. Нарушения устранили, а оплату по контракту произвели в полном объеме.