Майские пенсии части россиян перечислят досрочно в апреле, если дата получения выплаты в мае выпадает на праздничные дни, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Эксперт напомнил, что в мае 2026 года россиян ждут два блока длинных выходных: с 1 по 3 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 11 мая в связи с Днем Победы.

Если по графику пенсионер обычно получает пенсию 3-го числа, то в мае эта дата приходится на праздничный день. В таком случае выплату перечислят заранее – до 30 апреля. При этом в апреле пенсионер уже получил пенсию по обычному графику.

В первую очередь досрочное перечисление коснется тех, кто получает пенсию через банки. Для клиентов «Почты России» порядок останется прежним с учетом режима работы отделений. Если дата выдачи выпадет на выходной, деньги можно будет получить накануне.