weather 1.6°
$ 75.00
87.97

Главная / Новости / Средства ПВО за ночь сбили 154 украинских БПЛА над Россией. Есть погибший и пострадавшие

Новости Происшествия Главное

Средства ПВО за ночь сбили 154 украинских БПЛА над Россией. Есть погибший и пострадавшие

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями.

В Новокуйбышевске в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия погиб один человек, есть пострадавшие. В Самаре обломки упали на крышу многоквартирного дома и на улицу, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева

Власти других регионов о последствиях не сообщали. Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Череповца, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары, Бугульмы и Нижнекамского.

Вам будет интересно
Теги

БПЛА СВО Россия минобороны
Новости Социум

Прокуратура добилась погашения задолженности перед предпринимателем на 1,8 млн руб в Волосовском районе

Долг перед предпринимателем на сумму более 1,8 млн рублей погасили в Волосовском районе после вмешательства прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства показала, что ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» заключила с бизнесменом контракт на организацию лечебного питания на 2025-2026 годы, однако выполненные работы в установленный срок оплачены не были.

В результате перед подрядчиком образовалась задолженность свыше 1,8 млн рублей. После проверки прокурор Волосовского района внес представление руководителю медучреждения. Нарушения устранили, а оплату по контракту произвели в полном объеме.

Вам будет интересно
Теги

Волосовский район

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
16:47 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться