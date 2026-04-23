По данным Минобороны, беспилотники сбили над Крымом, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями.

В Новокуйбышевске в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия погиб один человек, есть пострадавшие. В Самаре обломки упали на крышу многоквартирного дома и на улицу, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева

Власти других регионов о последствиях не сообщали. Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Череповца, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары, Бугульмы и Нижнекамского.