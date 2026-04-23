Во Всеволожском районе 36-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве 63-летнего автослесаря. Преступление произошло 21 декабря 2025 года.

По данным следствия, пьяный мужчина поссорился с местным жителем и выстрелил ему в живот из неустановленного гладкоствольного охотничьего ружья. От полученного ранения автослесарь скончался.

Обвиняемого задержали и предъявили ему обвинение в убийстве. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.