weather 4.9°
$ 75.00
87.97

Главная / Новости / Мужчину будут судить за убийство автослесаря во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Мужчину будут судить за убийство автослесаря во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе 36-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве 63-летнего автослесаря. Преступление произошло 21 декабря 2025 года.

По данным следствия, пьяный мужчина поссорился с местным жителем и выстрелил ему в живот из неустановленного гладкоствольного охотничьего ружья. От полученного ранения автослесарь скончался.

Обвиняемого задержали и предъявили ему обвинение в убийстве. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги

Всеволожский район
Новости Происшествия

В Кингисеппе будут судить работника железной дороги за взятки на 748 тысяч рублей

По версии следствия, машинист-инструктор ОАО «РЖД» с августа 2018 года по апрель 2024 года получал взятки от подчиненных машинистов и их помощников. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 748 тыс. рублей.

За эти деньги обвиняемый составлял подчиненным удобные графики работы, а также обеспечивал прохождение теоретических и практических занятий без фактического присутствия.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о получении должностным лицом взятки в значительном и крупном размере. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги

Кингисепп Ленинградская область

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться