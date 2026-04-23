weather 4.9°
$ 75.00
87.97

Главная / Новости / На 78 млн рублей выросла сумма налоговых поступлений в казну Петербурга

Новости Экономика

На 78 млн рублей выросла сумма налоговых поступлений в казну Петербурга

Почти 3,9 трлн рублей налогов перечислили петербуржцы в федеральный бюджет по итогам 2025 года. В городской бюджет поступило 1,254 трлн рублей, сообщает «Петроград».

В Смольном отметили, что российская экономика сейчас проходит через период охлаждения и замедления роста, что сказалось и на налоговых поступлениях. Однако городу все равно удалось обеспечить бюджет доходами.

По сравнению с предыдущим годом поступления в федеральную казну выросли на 12,3%. Что касается Санкт-Петербурга, то 88,4% его бюджета составили именно налоговые доходы.

Собранные в городской бюджет налоги за год увеличились на 78 млн рублей. Основную финансовую устойчивость обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. На них пришлось 49 % и 29 % всех поступивших средств соответственно.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4042

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Мужчина сломал нос фельдшеру скорой помощи во Всеволожском районе

Молодой человек ударил фельдшера скорой медицинской помощи, прибывшего на вызов в Кудрово Всеволожского района.

По данным полиции, бригада скорой приехала на вызов в одну из квартир, где знакомый хозяина, 22-летний оператор станков, сначала вступил в словесную перепалку с медиками, а затем ударил 30-летнего фельдшера по лицу.

После нападения молодой человек скрылся. Пострадавший сотрудник скорой обратился в травмпункт, где у него диагностировали перелом носа.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Нападавшего задержали 21 апреля на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Расследование продолжается.

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
2647

Теги

Всеволожский район Кудрово Ленинградская область

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
22:38 21.04.2026

Житель Ленобласти поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
16:47 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться