Почти 3,9 трлн рублей налогов перечислили петербуржцы в федеральный бюджет по итогам 2025 года. В городской бюджет поступило 1,254 трлн рублей, сообщает «Петроград».

В Смольном отметили, что российская экономика сейчас проходит через период охлаждения и замедления роста, что сказалось и на налоговых поступлениях. Однако городу все равно удалось обеспечить бюджет доходами.

По сравнению с предыдущим годом поступления в федеральную казну выросли на 12,3%. Что касается Санкт-Петербурга, то 88,4% его бюджета составили именно налоговые доходы.

Собранные в городской бюджет налоги за год увеличились на 78 млн рублей. Основную финансовую устойчивость обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. На них пришлось 49 % и 29 % всех поступивших средств соответственно.