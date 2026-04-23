Тихвин проводил в последний путь участника СВО Сергея Сорокина

Новости Социум СВО

Тихвин проводил в последний путь участника СВО Сергея Сорокина

Родные, друзья, коллеги и земляки простились с военнослужащим, погибшим при выполнении боевых задач.

Фото: Администрация Тихвинского района/ ВК

В городе Тихвине Ленинградской области проводили в последний путь военнослужащего Сергея Сорокина. Боец погиб в зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга.

«Гражданская панихида и отпевание прошли в часовне Всех Святых на городском кладбище на улице Ленинградской. Проводить воина в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, коллеги и земляки», — сообщили в администрация Тихвинского района.

Покоиться герой будет на воинском захоронении Тихвинского нового городского кладбища.

Сергей Сорокин родился и вырос в Ленинградской области. В октябре 2025 года военнослужащий заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. 28 марта 2026 года пришла трагическая весть — боец погиб при выполнении боевых задач на территории Харьковской области.

В Ленобласти пару подозревают в изготовлении непристойного контента с собственной дочерью

Мать и отчим снимали непристойный контент с ребенком, а затем размещали на зарубежных ресурсах за вознаграждение. 

В Волховском районе Ленинградской области задержана супружеская пара по подозрению в изготовлении порнографии с собственной дочерью. 

По информации 78.ru, мать и отчим ребенка начали снимать непристойный контент еще в 2020 году. Тогда потерпевшей было девять лет. Задержанные размещали материалы на зарубежных ресурсах за деньги. В общей сложности злоумышленники могли заработать порядка 80 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски. Следствие изъяло мобильные телефоны и другие устройства пары. Девочка тем временем находится со своим родным отцом. 

