Родные, друзья, коллеги и земляки простились с военнослужащим, погибшим при выполнении боевых задач.
В городе Тихвине Ленинградской области проводили в последний путь военнослужащего Сергея Сорокина. Боец погиб в зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга.
«Гражданская панихида и отпевание прошли в часовне Всех Святых на городском кладбище на улице Ленинградской. Проводить воина в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, коллеги и земляки», — сообщили в администрация Тихвинского района.
Покоиться герой будет на воинском захоронении Тихвинского нового городского кладбища.
Сергей Сорокин родился и вырос в Ленинградской области. В октябре 2025 года военнослужащий заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. 28 марта 2026 года пришла трагическая весть — боец погиб при выполнении боевых задач на территории Харьковской области.