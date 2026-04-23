Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 40 (тр.развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 19-256 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи механизированным способом.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 652 ограничение скорости движения в направлении на г. СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 100-101 ограничение скорости движения на Кировск, вторая левая полоса, с 08:00 до 17:00, демонтаж П – опоры.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, мойка разворотных петель.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 69-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытия;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи механизированным способом;

км 60-61 в ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 114-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-25 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортные развязки км 56, км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов на мостах;

км 72-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта у бордюрного камня (на съездах);

км 77-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 110-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от пыли и грязи механизированным способом;

км 114-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

Р-23 «Псков» Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – государственная граница с Республикой Беларусь:

-км 31-33 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи, вручную;

-км 31-38-31 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;

-км 99-112-99 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, мойка разворотных петель и островков безопасности;

- км 45-48 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений.