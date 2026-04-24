Сборная России по футболу может провести товарищеский матч со сборной Египта 29 мая в Каире, однако окончательно игра пока не утверждена.

О возможной встрече сообщил генеральный секретарь Египетской федерации футбола Мустафа Аззам. По его словам, сейчас сторонам нужно завершить оформление документов и получить одобрение ФИФА, после чего федерации официально объявят стадион, на котором пройдет матч.

Последний товарищеский матч команда главного тренера Валерия Карпина провела 31 марта в Петербурге против сборной Мали. Та встреча завершилась со счетом 0:0.

Сборная России с февраля 2022 года остается под санкциями ФИФА и УЕФА и не допускается до официальных международных турниров, поэтому сейчас играет только товарищеские матчи.