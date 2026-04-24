Стал известен следующий возможный соперник сборной России по футболу

Новости Спорт

Стал известен следующий возможный соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч со сборной Египта 29 мая в Каире, однако окончательно игра пока не утверждена.

О возможной встрече сообщил генеральный секретарь Египетской федерации футбола Мустафа Аззам. По его словам, сейчас сторонам нужно завершить оформление документов и получить одобрение ФИФА, после чего федерации официально объявят стадион, на котором пройдет матч.

Последний товарищеский матч команда главного тренера Валерия Карпина провела 31 марта в Петербурге против сборной Мали. Та встреча завершилась со счетом 0:0.

Сборная России с февраля 2022 года остается под санкциями ФИФА и УЕФА и не допускается до официальных международных турниров, поэтому сейчас играет только товарищеские матчи.  

Новости Происшествия

Начальница почты похитила почти полмиллиона рублей в Петербурге

Начальницу одного из почтовых отделений в Санкт-Петербурге заподозрили в служебном подлоге после фиктивного трудоустройства двух почтальонов и присвоения их зарплаты почти за год.

По версии следствия, руководитель отделения оформила на работу двоих человек, которые фактически в организации не работали. Чтобы схема продолжала действовать, женщина регулярно заполняла поддельные табели и отчеты, указывая в них вымышленные часы работы.

Следствие считает, что зарплата за «сотрудников-призраков» поступала на банковские карты, а затем тратилась на личные нужды подозреваемой.

По предварительным данным, махинации продолжались большую часть 2025 года. За одного фиктивного работника женщина, как полагают правоохранители, получила около 350 тыс. рублей, еще более 138 тыс. рублей – за второго. Общий ущерб превысил 488 тыс. рублей.

Преступление выявили во время проверки, женщину полностью изобличили. Заведено уголовное дело по статье о служебном подлоге.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
19.04.2026

