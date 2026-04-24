Руку ребенка затянуло под ступень эскалатора на станции метро «Чернышевская» в Санкт- Петербурге. Мальчик получил повреждение мягких тканей.

Пострадавшему 2 года и 2 месяца. По предварительным данным, во время подъема он сидел на ступеньке эскалатора, а мать стояла перед ним, но в какой-то момент отвлеклась.

Врачи провели операцию, состояние мальчика оценивается как стабильное, он находится под наблюдением специалистов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Педиатрическом университете сообщают, что травмы в метро происходят все чаще, и призвали взрослых быть внимательнее к детям.