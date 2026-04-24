Новости Происшествия

Руку маленького ребенка затянуло в эскалатор в метро Петербурга

Руку ребенка затянуло под ступень эскалатора на станции метро «Чернышевская» в Санкт- Петербурге. Мальчик получил повреждение мягких тканей.

Пострадавшему 2 года и 2 месяца. По предварительным данным, во время подъема он сидел на ступеньке эскалатора, а мать стояла перед ним, но в какой-то момент отвлеклась.

Врачи провели операцию, состояние мальчика оценивается как стабильное, он находится под наблюдением специалистов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Педиатрическом университете сообщают, что травмы в метро происходят все чаще, и призвали взрослых быть внимательнее к детям.

Начальница почты похитила почти полмиллиона рублей в Петербурге

Начальницу одного из почтовых отделений в Санкт-Петербурге заподозрили в служебном подлоге после фиктивного трудоустройства двух почтальонов и присвоения их зарплаты почти за год.

По версии следствия, руководитель отделения оформила на работу двоих человек, которые фактически в организации не работали. Чтобы схема продолжала действовать, женщина регулярно заполняла поддельные табели и отчеты, указывая в них вымышленные часы работы.

Следствие считает, что зарплата за «сотрудников-призраков» поступала на банковские карты, а затем тратилась на личные нужды подозреваемой.

По предварительным данным, махинации продолжались большую часть 2025 года. За одного фиктивного работника женщина, как полагают правоохранители, получила около 350 тыс. рублей, еще более 138 тыс. рублей – за второго. Общий ущерб превысил 488 тыс. рублей.

Преступление выявили во время проверки, женщину полностью изобличили. Заведено уголовное дело по статье о служебном подлоге.

