В Киришах суд вынес приговор местному жителю, совершившему серию мошеннических действий против пожилой женщины.

В Ленинградской области 36-летний местный житель осужден за мошенничество в отношении 72-летней женщины. Сумма ущерба составила 440 тысяч рублей.

Как передает областная прокуратура, ранее судимый 36-летний житель Киришей в начале 2026 года выдал себя за риелтора и втерся в доверие к пожилой женщине. Сперва аферист взял у пенсионерки 25 тысяч рублей за якобы оказанные услуги по продаже недвижимости. Затем обвиняемый занял у потерпевшей 220 тысяч рублей, которые возвращать. Позже он вручил женщине сувенирные билеты «банка приколов».

«Кроме того, под предлогом обмена денежных средств на более крупные купюры Марков завладел еще 200 тыс. рублей, также рассчитавшись сувенирными билетами», — передает ведомство.

Общий ущерб составил 440 тысяч рублей. Суд приговорил Маркова к одному году принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Также удовлетворен иск потерпевшей о выплате оставшихся 210 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба.