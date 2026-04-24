Учитель из Ленобласти стала лауреатом Всероссийского конкурса

Учитель из Ленобласти стала лауреатом Всероссийского конкурса

Лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют учителя-дефектолога 2026» стала педагог Волосовской школы-интерната Светлана Акифьева.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов прошла в Российской академии образования. Учитель-дефектолог из Ленинградской области вошла в число лучших участников конкурса.

Как сообщают в региональном Комитете по образованию, жюри высоко оценило профессионализм Светланы Акифьевой, ее творческий подход и преданность своему делу.


Дамбу напротив острова Людвигштайн ремонтируют в парке Монрепо
Земляную дамбу напротив острова Людвигштайн ремонтируют в музее-заповеднике «Парк Монрепо». Специалисты выравнивают береговую линию каменной наброски,...
24.04.2026
Новости Происшествия

В Ленобласти лжериелтор вернул пенсионерке крупный долг билетами "банка приколов"

В Киришах суд вынес приговор местному жителю, совершившему серию мошеннических действий против пожилой женщины.

В Ленинградской области 36-летний местный житель осужден за мошенничество в отношении 72-летней женщины. Сумма ущерба составила 440 тысяч рублей.

Как передает областная прокуратура, ранее судимый 36-летний житель Киришей в начале 2026 года выдал себя за риелтора и втерся в доверие к пожилой женщине. Сперва аферист взял у пенсионерки 25 тысяч рублей за якобы оказанные услуги по продаже недвижимости. Затем обвиняемый занял у потерпевшей 220 тысяч рублей, которые возвращать. Позже он вручил женщине сувенирные билеты «банка приколов». 

«Кроме того, под предлогом обмена денежных средств на более крупные купюры Марков завладел еще 200 тыс. рублей, также рассчитавшись сувенирными билетами», — передает ведомство.

Общий ущерб составил 440 тысяч рублей. Суд приговорил Маркова к одному  году принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Также удовлетворен иск потерпевшей о выплате оставшихся 210 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Мексиканец притворялся, что не знал русский, но его разоблачили и заставили выплатить алименты в Петербурге
Живущий в Санкт-Петербурге гражданин Мексики полностью погасил задолженность по алиментам перед 11-летней дочерью после того, как судебные приставы на...
24.04.2026
мошенничество Кириши

