Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина и его пассажир погибли на месте.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе Ленинградской области. В результате происшествия погибли два человека.

ДТП произошло ранним утром, 34 апреля, на 125-м километре автодороги «Скандинавия». Водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, а затем вылетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Опель Астра» от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», — передает региональное управление ГАИ.