В Ленобласти владелец веревочного парка предстанет перед судом за тяжелые травмы посетителей

СК завершил расследование уголовного дела о несчастном случае 4-летней давности в веревочном парке в Приозерском районе. Тогда двое посетителей получили тяжелые травмы по вине персонала.

Следственный комитет по Ленинградской области передал в суд материалы дела в отношении владельца веревочного парка, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Инцидент произошел в августе 2022 года на территории «Давинчи парка» в Приозерском районе. По версии следствия, бизнесмен не обеспечил должный контроль за участниками аттракциона и не внедрил систему управления стартом. В результате одна из посетительниц застряла на страховочном тросе над озером, не сумев доехать до финиша. Несмотря на это, сотрудники парка разрешили старт второму участнику.

«Мужчина 1996 года рождения, двигаясь со значительной скоростью по стальному тросу, столкнулся с женщиной. От удара у пострадавших диагностированы многочисленные травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — передает пресс-служба СК.

Сквер Памяти в честь участников СВО появится в Светогорске

На территории будущего сквера также будет установлен памятник, посвященный российским военнослужащим. 

В городе Светогорске создадут Сквер Памяти, в центре которого появится памятник участникам специальной военной операции. Эскиз уже утвердили на выездном совещании с вице-губернатором региона по внутренней политике Константином Патраевым. 

Как рассказал вице-губернатор, идея памятника ленинградским военнослужащим появилась в 2024 году. Увековечить память защитников просили их родственники. 

«Сейчас выходим на финишную прямую: эскизная модель готова, а проект благоустройства на этапе разработки. Идея композиции — показать русского воина, передать силу духа русского солдата, это собирательные образы парней, которые сейчас исполняют свой долг, свою работу на передовой, именно их мы показываем со всех сторон, во всей красоте», — рассказал Константин Патраев.

Реализацией проекта занимается Монументальная скульптурная мастерская, а средства выделил АНО «Центр реабилитации и социальной интеграции «Мир». Тем временем проект благоустройства сквера  разрабатывает Центр компетенций Ленинградской области.

