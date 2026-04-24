СК завершил расследование уголовного дела о несчастном случае 4-летней давности в веревочном парке в Приозерском районе. Тогда двое посетителей получили тяжелые травмы по вине персонала.
Следственный комитет по Ленинградской области передал в суд материалы дела в отношении владельца веревочного парка, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Инцидент произошел в августе 2022 года на территории «Давинчи парка» в Приозерском районе. По версии следствия, бизнесмен не обеспечил должный контроль за участниками аттракциона и не внедрил систему управления стартом. В результате одна из посетительниц застряла на страховочном тросе над озером, не сумев доехать до финиша. Несмотря на это, сотрудники парка разрешили старт второму участнику.
«Мужчина 1996 года рождения, двигаясь со значительной скоростью по стальному тросу, столкнулся с женщиной. От удара у пострадавших диагностированы многочисленные травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — передает пресс-служба СК.