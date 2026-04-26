Главная / Новости / Средства ПВО сбили 203 БПЛА над Россией. Есть погибший и пострадавшие, повреждены десятки домов, произошла утечка кислоты

Средства ПВО сбили 203 БПЛА над Россией. Есть погибший и пострадавшие, повреждены десятки домов, произошла утечка кислоты

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областями.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, силы ПВО сбили 71 БПЛА. Один человек погиб, еще четыре человека пострадали, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов, осколки БПЛА упали на территории Академии хореографии и на железнодорожные пути, повреждена контактная линия. В двух местах загорелась растительность.

В Вологодской области поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит», произошла утечка, пять человек получили ожоги от серной кислоты, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Утечка ликвидирована, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.  

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника, летевшего к столице, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль в селе Ржевка пострадали четыре человека. В городе Алексеевка беспилотник атаковал многоквартирный дом, загорелся балкон одной из квартир, на нескольких этажах повреждены остекление и фасад.

В одном из муниципалитетов Воронежской области поврежден фасад одного дома и остекление еще двух, а также автомобиль, гараж, ограждение и линия электропередач.

В Ростовской области беспилотники сбили в одном районе, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. В Ярославской области пострадавших в результате атаки нет.

В Брянской, Рязанской, Смоленской и Калужской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Владимирской, Новгородской, Тамбовской, Тверской и Липецкой областей о последствиях не сообщали.

Аэропорт Внуково, Нижнего Новгорода, Тамбова, Калуги, Череповца и Ярославля были закрыт


Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
Директора школы оштрафовали во Всеволожском районе

Директора «Бугровского центра образования № 2» во Всеволожском районе оштрафовали на 20 тыс. рублей после проверки прокуратуры по делу о нарушении антикоррупционного законодательства.

Как установила Всеволожская городская прокуратура, руководитель школы не уведомил в установленный срок работодателя бывшего государственного служащего о заключении с ним трудового договора.

По закону «О противодействии коррупции» такое уведомление необходимо направить в течение 10 дней после приема сотрудника на работу.

После проверки в отношении директора возбудили административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. По итогам рассмотрения ему назначили штраф.

Погрузчик насмерть задавил водителя самосвала в Выборгском районе
Водитель самосвала погиб под колесами погрузчика на песчаном карьере «Желанное-2» в Советском поселении Выборгского района 24 апреля. По предварительн...
