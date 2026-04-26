Временные ограничения движения ввели на ряде ключевых трасс Ленинградской области 26 апреля из-за плановых дорожных работ.

Ограничения скорости действуют на федеральной трассе Р-21 «Кола» на участке с 12-го по 260-й километр. В течение дня там проводят очистку, ремонт и обслуживание дорожной инфраструктуры.

Похожие работы идут и на трассе М-10 «Россия», где движение ограничили на отрезке с 593-го по 674-й километр. Дорожные службы моют, устанавливают и выправляют знаки, а также выполняют текущий ремонт покрытия.

На автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» ограничения затронули участок с 106-го по 149-й километр. Аналогичные мероприятия проходят и на трассе А-114 «Вологда – Тихвин».

Отдельное внимание дорожники уделили трассе А-181 «Скандинавия». Там ведут комплексное обслуживание полотна: заливают трещины, очищают обочины и шумозащитные экраны, убирают грунт и мусор. Ограничения ввели сразу на нескольких участках, они будут действовать до вечера.

Работы также проходят на подъезде к пункту пропуска Светогорск, на трассе «Магистральная» и дороге А-121 «Сортавала». Там очищают покрытие, ремонтируют ограждения и обслуживают дорожные знаки.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за дорожной обстановкой.