Временные ограничения движения введены на трассах Ленобласти 26 апреля

Новости Социум

Временные ограничения движения введены на трассах Ленобласти 26 апреля

Фото: Freepik.

Временные ограничения движения ввели на ряде ключевых трасс Ленинградской области 26 апреля из-за плановых дорожных работ.

Ограничения скорости действуют на федеральной трассе Р-21 «Кола» на участке с 12-го по 260-й километр. В течение дня там проводят очистку, ремонт и обслуживание дорожной инфраструктуры.

Похожие работы идут и на трассе М-10 «Россия», где движение ограничили на отрезке с 593-го по 674-й километр. Дорожные службы моют, устанавливают и выправляют знаки, а также выполняют текущий ремонт покрытия.

На автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» ограничения затронули участок с 106-го по 149-й километр. Аналогичные мероприятия проходят и на трассе А-114 «Вологда – Тихвин».

Отдельное внимание дорожники уделили трассе А-181 «Скандинавия». Там ведут комплексное обслуживание полотна: заливают трещины, очищают обочины и шумозащитные экраны, убирают грунт и мусор. Ограничения ввели сразу на нескольких участках, они будут действовать до вечера.

Работы также проходят на подъезде к пункту пропуска Светогорск, на трассе «Магистральная» и дороге А-121 «Сортавала». Там очищают покрытие, ремонтируют ограждения и обслуживают дорожные знаки.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрута, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за дорожной обстановкой.

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
4777

Новости Происшествия

Директора школы оштрафовали во Всеволожском районе

Директора «Бугровского центра образования № 2» во Всеволожском районе оштрафовали на 20 тыс. рублей после проверки прокуратуры по делу о нарушении антикоррупционного законодательства.

Как установила Всеволожская городская прокуратура, руководитель школы не уведомил в установленный срок работодателя бывшего государственного служащего о заключении с ним трудового договора.

По закону «О противодействии коррупции» такое уведомление необходимо направить в течение 10 дней после приема сотрудника на работу.

После проверки в отношении директора возбудили административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. По итогам рассмотрения ему назначили штраф.

Вам будет интересно
Погрузчик насмерть задавил водителя самосвала в Выборгском районе
Водитель самосвала погиб под колесами погрузчика на песчаном карьере «Желанное-2» в Советском поселении Выборгского района 24 апреля. По предварительн...
26.04.2026
97

Популярное

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

16:15 19.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти
Вдова телеведущего Пиманова назвала причину его смерти

14:33 24.04.2026

