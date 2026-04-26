Директора «Бугровского центра образования № 2» во Всеволожском районе оштрафовали на 20 тыс. рублей после проверки прокуратуры по делу о нарушении антикоррупционного законодательства.
Как установила Всеволожская городская прокуратура, руководитель школы не уведомил в установленный срок работодателя бывшего государственного служащего о заключении с ним трудового договора.
По закону «О противодействии коррупции» такое уведомление необходимо направить в течение 10 дней после приема сотрудника на работу.
После проверки в отношении директора возбудили административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. По итогам рассмотрения ему назначили штраф.