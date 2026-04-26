Директора школы оштрафовали во Всеволожском районе

Директора «Бугровского центра образования № 2» во Всеволожском районе оштрафовали на 20 тыс. рублей после проверки прокуратуры по делу о нарушении антикоррупционного законодательства.

Как установила Всеволожская городская прокуратура, руководитель школы не уведомил в установленный срок работодателя бывшего государственного служащего о заключении с ним трудового договора.

По закону «О противодействии коррупции» такое уведомление необходимо направить в течение 10 дней после приема сотрудника на работу.

После проверки в отношении директора возбудили административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. По итогам рассмотрения ему назначили штраф.

Иностранца задержали за взятку в Петербурге

Взятку в 5 тыс. рублей попытался дать сотрудникам Госавтоинспекции 33-летний уроженец одной из стран СНГ после остановки на электровелосипеде на Большой Пороховской улице в Санкт-Петербурге утром 22 апреля около 09:50.

Мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у полицейских появились подозрения, что он нарушил миграционное законодательство. Мужчина попытался передать инспекторам 5 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности.

После этого его доставили в 52-й отдел полиции УМВД по Красногвардейскому району. В отношении него завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

