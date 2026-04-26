Взятку в 5 тыс. рублей попытался дать сотрудникам Госавтоинспекции 33-летний уроженец одной из стран СНГ после остановки на электровелосипеде на Большой Пороховской улице в Санкт-Петербурге утром 22 апреля около 09:50.

Мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у полицейских появились подозрения, что он нарушил миграционное законодательство. Мужчина попытался передать инспекторам 5 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности.

После этого его доставили в 52-й отдел полиции УМВД по Красногвардейскому району. В отношении него завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу.