На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», при проведении дорожных работ 27 апреля с 08:00 до 20:00 будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

  • Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;

  • М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;

  • А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора;

  • А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

  • А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой;

  • А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»;

  • А-181 «Магистральная»;

  • А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

  • А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой;

  • Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.

Ограничения могут коснуться как отдельных участков дорог, так и целых магистралей. Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.  

Конфликт двух женщин у кафе в Сланцах закончился ножевым ранением

Ножевое ранение получила 41-летняя заведующая ломбардом возле кафе на улице Кирова в Сланцах ночью 26 апреля после конфликта с другой местной жительницей.

На месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшую с раной. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Через несколько часов оперативники задержали подозреваемую в одной из квартир на улице Чкалова. Ею оказалась 40-летняя местная жительница. По предварительным данным, во время ссоры у кафе она ударила оппонентку ножом. Орудие нападения у нее изъяли.

По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
