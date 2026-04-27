Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», при проведении дорожных работ 27 апреля с 08:00 до 20:00 будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;

А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора;

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»;

А-181 «Магистральная»;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой;

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.

Ограничения могут коснуться как отдельных участков дорог, так и целых магистралей. Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.