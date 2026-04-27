В Петербурге задержали иностранца с поддельными документами, бегавшего от своей полиции шесть лет

Гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который 6 лет скрывался от правоохранительных органов своей родины, задержали на Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге.

По данным транспортной полиции, 30-летнего мужчину с октября 2019 года разыскивали на родине по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Во время проверки выяснилось, что в России он жил по поддельному паспорту гражданина РФ и пользовался фальшивым водительским удостоверением.

Теперь мужчине предстоит отвечать не только по материалам розыска на родине, но и в России –за использование поддельных документов. Информацию о его поимке уже передали инициатору розыска.

Вам будет интересно
В Петербурге задержали мигранта, который провел оскорбительную лекцию о русских в автобусе
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе стан...
05.10.2022
7105

Жителей Ленобласти приглашают принять участие в Межрегиональной онлайн‑ярмарке вакансий Петербурга

Мероприятие открыто для жителей всех российский регионов и даст возможность напрямую пообщаться с HR‑специалистами ведущих компаний культурной столицы.

Событие запланировано на 12 мая и продлится с 12 до 18 часов. Регистрация обязательна: заявку можно подать через официальный сайт, где также представлен список работодателей и вакансий.

Участников ожидают:

  • прямые коммуникации с работодателями Санкт‑Петербурга в режиме реального времени;

  • широкий выбор вакансий из разных отраслей;

  • бесплатные онлайн‑собеседования из любой точки страны.

Формат: онлайн - подключайтесь с компьютера или смартфона.

«Не упустите возможность! Готовьте резюме и отмечайте дату в календаре!», - добавили в пресс-службе Центра трудовых ресурсов Комитета по труду и занятости населения Северной столицы. 

Вам будет интересно
В Петербурге раскрыли главную причину увольнений «в никуда»
Потеря смысла в работе все чаще заставляет людей до 30 лет увольняться без готовой вакансии, а главной причиной такого решения становится разочаровани...
27.04.2026
83

Ранее мы писали, что вакансий в Ленобласти стало на 47 тысяч больше, чем год назад.

