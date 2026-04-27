Гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который 6 лет скрывался от правоохранительных органов своей родины, задержали на Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге.

По данным транспортной полиции, 30-летнего мужчину с октября 2019 года разыскивали на родине по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Во время проверки выяснилось, что в России он жил по поддельному паспорту гражданина РФ и пользовался фальшивым водительским удостоверением.

Теперь мужчине предстоит отвечать не только по материалам розыска на родине, но и в России –за использование поддельных документов. Информацию о его поимке уже передали инициатору розыска.