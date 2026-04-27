weather
$ 75.53
88.28

Главная / Новости / Взрывные работы пройдут в Выборгском районе

Новости Происшествия Главное

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе Ленинградской области с 27 по 30 апреля.

В Каменногорском поселении взрывы в карьерах запланированы на 27, 28, 29 и 30 апреля с 08:00 до 18:00. Еще 27 апреля с 10:00 до 19:00 такие работы проведут в карьере Селезневского поселения.

Отдельно 29 апреля с 08:00 до 18:00 взрывные работы запланированы в карьере «Эркиля» рядом с Выборгом.

На время проведения работ жителям и гостям района запретили находиться и проезжать по территории промплощадок, а также в 700-метровой зоне вокруг них.

Вам будет интересно
Теги

Выборгский район Ленинградская область
Новости Социум

Жителей Ленобласти приглашают принять участие в Межрегиональной онлайн‑ярмарке вакансий Петербурга

Мероприятие открыто для жителей всех российский регионов и даст возможность напрямую пообщаться с HR‑специалистами ведущих компаний культурной столицы.

Фото: freepik

Событие запланировано на 12 мая и продлится с 12 до 18 часов. Регистрация обязательна: заявку можно подать через официальный сайт, где также представлен список работодателей и вакансий.

Участников ожидают:

  • прямые коммуникации с работодателями Санкт‑Петербурга в режиме реального времени;

  • широкий выбор вакансий из разных отраслей;

  • бесплатные онлайн‑собеседования из любой точки страны.

Формат: онлайн - подключайтесь с компьютера или смартфона.

«Не упустите возможность! Готовьте резюме и отмечайте дату в календаре!», - добавили в пресс-службе Центра трудовых ресурсов Комитета по труду и занятости населения Северной столицы. 

Вам будет интересно
Ранее мы писали, что вакансий в Ленобласти стало на 47 тысяч больше, чем год назад.

Теги

ярмарка вакансий Санкт-Петербург онлайн‑собеседования

Популярное

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ
Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ

06:41 27.04.2026

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

09:58 27.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться