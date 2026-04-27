Взрывные работы пройдут в Выборгском районе Ленинградской области с 27 по 30 апреля.

В Каменногорском поселении взрывы в карьерах запланированы на 27, 28, 29 и 30 апреля с 08:00 до 18:00. Еще 27 апреля с 10:00 до 19:00 такие работы проведут в карьере Селезневского поселения.

Отдельно 29 апреля с 08:00 до 18:00 взрывные работы запланированы в карьере «Эркиля» рядом с Выборгом.

На время проведения работ жителям и гостям района запретили находиться и проезжать по территории промплощадок, а также в 700-метровой зоне вокруг них.