Ножевое ранение получила 41-летняя заведующая ломбардом возле кафе на улице Кирова в Сланцах ночью 26 апреля после конфликта с другой местной жительницей.

На месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшую с раной. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Через несколько часов оперативники задержали подозреваемую в одной из квартир на улице Чкалова. Ею оказалась 40-летняя местная жительница. По предварительным данным, во время ссоры у кафе она ударила оппонентку ножом. Орудие нападения у нее изъяли.

По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.