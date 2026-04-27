Статус национального туристского маршрута получил проект «Великий Русский Северный Путь», который Петербург развивает совместно с Русской православной церковью. Об этом сообщает «АБН24».

О новом статусе маршрута стало известно после встречи губернатора Александра Беглова в Смольном с митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, игуменьей Маргаритой из Новодевичьего монастыря и епископом Кронштадтским Вениамином. Священнослужители участвовали в международной конференции, где обсуждали включение культурных и природных объектов в духовно-познавательные маршруты разного уровня.

Во время этой работы также подписали соглашение о запуске «Великого Русского Северного Пути». Его протяженность превышает 3000 километров, а сам маршрут объединит 12 регионов. Координацией проекта займется Петербург.

Александр Беглов заявил, что новый маршрут должен дать импульс духовному, культурному и экономическому развитию территорий, а также усилить их взаимодействие.

Один из участков пути под названием «Под сенью Великого Петра» пройдет по Петербургу и Ленинградской области. В него войдут храмы Александро-Невской лавры, монастыри, музеи, а также Пушкин, Павловск, Стрельна, Красное Село, Старая Ладога и Новая Ладога как древние центры русской государственности.

Параллельно город и церковь готовятся к 600-летию первого монашеского поселения на Соловках. К этой дате уже запустили маршрут «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого».

На 2026 год запланирован выпуск брошюры для учителей о связи Соловецкого монастыря и Петербурга на основе архивных материалов. Отдельный раздел в ней посвятят Соловецким юнгам.

Памятные мероприятия к этой дате также пройдут в Казанском соборе и в Петербургской епархии. По словам Беглова, соловецкое направление в дальнейшем тоже станет частью национального маршрута «Великий Русский Северный Путь».