Смертельной расправой закончился конфликт из-за девушки возле дома на Западном проезде в поселке имени Свердлова Всеволожского района вечером 25 апреля.
Фельдшер скорой помощи сообщил в полицию о теле мужчины с травмой в области правого виска. Погибшим оказался 45-летний житель Тверской области.
По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Подозреваемого задержали ночью 26 апреля в 1-м микрорайоне поселка имени Свердлова. Им оказался 31-летний неработающий гражданин Узбекистана. По предварительным данным, причиной расправы стал конфликт из-за девушки.