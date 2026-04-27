В зоне боевых действий такие сети выполняют крайне ответственную задачу — обеспечивают надежную защиту от беспилотников.

Волонтеры фонда «Суворов» из Приозерского района Ленобласти направили в зону специальной военной операции более пяти тонн рыболовных сетей.

Подготовкой груза для бойцов на передовой занимались порядка 30 волонтеров, несмотря на погодные условия. Сети были изготовлены еще в 1980-х годах и хранились в ангаре на берегу Финского залива. Однако, как рассказала глава правления Фонда Айрат Гафуров, на фронте рыболовная снасть представляет большую ценность, поскольку обеспечивает защиту от вражеских беспилотников.

Ранее фонд «Суворов» передал бойцам более 500 квадратных километров маскировочных сетей.