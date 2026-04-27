Также в регионе ожидаются мокрый снег и порывистый ветер.
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Ленинградской области 28 апреля. Ночью и днем местами снова пройдет мокрый снег и дождь.
На востоке региона в большинстве районов ночью пойдет снег, местами сильный. Днем осадки в смешанной фазе сохранятся.
«Местами на востоке налипание мокрого снега. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 гр., днем +2...+7 гр», — передает МЧС.
Водителей предупреждают о гололедице на дорогах, особенно на западе области.