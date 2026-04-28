Средства ПВО за ночь сбили 186 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 186 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, БПЛА перехватили над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, а также Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА уничтожен в Каменском районе. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, пострадавших нет.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сбито три беспилотника в районе Северной стороны и Балаклавском районе, гражданские объекты не пострадали. Накануне вечером также были сбиты 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. В результате атаки разбито окно в частном доме в районе Учкуевки, от осколков сбитого БПЛА пострадал один автомобиль в районе Любимовки.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали. Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Сочи, Краснодара, Геленджика и Волгограда.

Более 300 человек проверили во время масштабного рейда в Петербурге

Масштабный рейд полиции и ФСО прошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проверили более 300 автомобилей и 315 человек, в том числе 45 иностранных граждан.

Проверочные мероприятия проводили на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Основной целью рейда стало выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.

По итогам проверки в отдел полиции доставили 10 иностранцев. В отношении них могут составить административные материалы за нарушения миграционных правил.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и оформили более 20 административных материалов. Часть автомобилей дополнительно проверили на соблюдение требований законодательства.

