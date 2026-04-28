По данным Минобороны, БПЛА перехватили над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, а также Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА уничтожен в Каменском районе. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, пострадавших нет.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сбито три беспилотника в районе Северной стороны и Балаклавском районе, гражданские объекты не пострадали. Накануне вечером также были сбиты 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. В результате атаки разбито окно в частном доме в районе Учкуевки, от осколков сбитого БПЛА пострадал один автомобиль в районе Любимовки.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали. Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Сочи, Краснодара, Геленджика и Волгограда.