Главная / Новости / Назван три причины, из-за которых Петербург не внедряет в такси электромобили

Назван три причины, из-за которых Петербург не внедряет в такси электромобили

Электротакси пока не получают широкого распространения в Санкт-Петербурге из-за трех ключевых причин: недостаточного запаса хода зимой, высокой стоимости обслуживания и ограниченной зарядной инфраструктуры. Об этом сообщает Neva.Today.

При этом Санкт-Петербург остается одним из лидеров по внедрению экологичного транспорта. В 2022 году в городе обновили подвижной состав и выпустили на маршруты более 2,8 тыс. автобусов на газомоторном топливе, что позволило сократить выбросы на 26 тыс. тонн.

На момент подготовки публикации в Санкт-Петербурге пассажиров обслуживают 389 электромобилей. Это один из лучших показателей в России. Всего же в реестре легкового такси города насчитывается 67,8 тыс. машин, которые совершают около 3 млн поездок в неделю.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дениса Усанова, город уже создает условия для развития электротакси. Речь идет о нулевой ставке транспортного налога и бесплатной парковке в центре.

Он также напомнил, что с 1 марта 2026 года такси работают по балльной системе локализации. В перечень Минпромторга уже включены электромобили, в том числе Evolute I-Joy, Voyah Free, «Москвич 3е» и UMO 5.

Петербургские водители стали культурнее и даже почти не паркуются на детских площадках

Жители Санкт-Петербурга стали заметно реже парковаться на детских площадках и у контейнерных площадок, а число нарушений при стоянке на эксплуатационной маркировке во дворах в 2026 году сократилось на 114 случаев.

Как сообщает Neva.Today, такой запрет помогает делать дворы безопаснее и удобнее, поскольку сохраняет место для уборочной техники и машин экстренных служб.

За первые 3 месяца года петербуржцы также стали реже оставлять автомобили перед площадками для мусора. Сейчас на такие случаи приходится только 3-4 % от общего числа нарушений.

Парковка на детских площадках почти исчезла. За это время в городе зафиксировали только один такой эпизод.

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

