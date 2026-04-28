Электротакси пока не получают широкого распространения в Санкт-Петербурге из-за трех ключевых причин: недостаточного запаса хода зимой, высокой стоимости обслуживания и ограниченной зарядной инфраструктуры. Об этом сообщает Neva.Today.

При этом Санкт-Петербург остается одним из лидеров по внедрению экологичного транспорта. В 2022 году в городе обновили подвижной состав и выпустили на маршруты более 2,8 тыс. автобусов на газомоторном топливе, что позволило сократить выбросы на 26 тыс. тонн.

На момент подготовки публикации в Санкт-Петербурге пассажиров обслуживают 389 электромобилей. Это один из лучших показателей в России. Всего же в реестре легкового такси города насчитывается 67,8 тыс. машин, которые совершают около 3 млн поездок в неделю.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дениса Усанова, город уже создает условия для развития электротакси. Речь идет о нулевой ставке транспортного налога и бесплатной парковке в центре.

Он также напомнил, что с 1 марта 2026 года такси работают по балльной системе локализации. В перечень Минпромторга уже включены электромобили, в том числе Evolute I-Joy, Voyah Free, «Москвич 3е» и UMO 5.