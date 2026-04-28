Петербургские водители стали культурнее и даже почти не паркуются на детских площадках

Жители Санкт-Петербурга стали заметно реже парковаться на детских площадках и у контейнерных площадок, а число нарушений при стоянке на эксплуатационной маркировке во дворах в 2026 году сократилось на 114 случаев.

Как сообщает Neva.Today, такой запрет помогает делать дворы безопаснее и удобнее, поскольку сохраняет место для уборочной техники и машин экстренных служб.

За первые 3 месяца года петербуржцы также стали реже оставлять автомобили перед площадками для мусора. Сейчас на такие случаи приходится только 3-4 % от общего числа нарушений.

Парковка на детских площадках почти исчезла. За это время в городе зафиксировали только один такой эпизод.

Вам будет интересно
Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1460

Новости Происшествия

Охотника будут судить за убийство человека вместо лося в Ленобласти

Выстрелом по автомобилю и убийством закончилась охота в лесном массиве Кингисеппского района 3 января 2026 года. Перед судом по делу о причинении смерти по неосторожности предстанет 27-летний мужчина.

По версии следствия, во время охоты обвиняемый по ошибке принял двигавшийся по дороге автомобиль за лося и дважды выстрелил. Одна из пуль попала в машину. Находившийся на переднем сиденье пассажир получил ранение бедра и позже скончался.

В отношении охотника возбудили уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что расследование завершено, доказательства собраны, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Вам будет интересно
Заказное убийство предотвратили в Ленобласти. Сколько стоит голова мужа в 2025 году?
В Тосно предотвратили заказное убийство. В рамках оперативного эксперимента правоохранителей 6 октября женщина-заказчица встретилась с «исполнителем»,...
07.10.2025
2659

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
