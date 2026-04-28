Главная / Новости / В Петербурге иномарка протаранила несколько машин и едва не сбила пешеходов на тротуаре

Новости Происшествия

В Петербурге иномарка протаранила несколько машин и едва не сбила пешеходов на тротуаре

По словам очевидцев, устроивший ДТП мужчина находился в неадекватном состоянии.

В Петербурге иномарка протаранила несколько машин и едва не сбила пешеходов на тротуаре - По словам очевидцев, устроивший ДТП мужчина находился в неадекватном состоянии.
Фото: скрин видео «Солнечный город Лайф»

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в ЖК «Солнечный город» в Петербурге, где 27 апреля едва не пострадали прохожие. 

По словам очевидцев, водитель внедорожника врезался в несколько припаркованных автомобилей, а затем попытался скрыться, выехав на тротуар с людьми. Они чудом избежали серьезных травм.

«Он потом поехал к проезжей части, но почему-то свернул на пешеходную дорожку. Если бы не столб, он бы налетел на меня и на моего ребенка», — рассказала свидетель порталу 78.ru.

После столкновения иномарки с дорожным знаком несколько мужчин вытащили виновника аварии из салона и удерживали его до прибытия полиции. Со слов очевидцев, устроивший ДТП находился в неадекватном состоянии.

В Петербурге иномарка протаранила несколько машин и едва не сбила пешеходов на тротуаре - По словам очевидцев, устроивший ДТП мужчина находился в неадекватном состоянии.
Фото: скрин видео »Солнечный город Лайф"

Новости Социум

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

