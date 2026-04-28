По словам очевидцев, устроивший ДТП мужчина находился в неадекватном состоянии.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в ЖК «Солнечный город» в Петербурге, где 27 апреля едва не пострадали прохожие.

По словам очевидцев, водитель внедорожника врезался в несколько припаркованных автомобилей, а затем попытался скрыться, выехав на тротуар с людьми. Они чудом избежали серьезных травм.

«Он потом поехал к проезжей части, но почему-то свернул на пешеходную дорожку. Если бы не столб, он бы налетел на меня и на моего ребенка», — рассказала свидетель порталу 78.ru.

После столкновения иномарки с дорожным знаком несколько мужчин вытащили виновника аварии из салона и удерживали его до прибытия полиции. Со слов очевидцев, устроивший ДТП находился в неадекватном состоянии.