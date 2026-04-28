Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.