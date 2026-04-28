Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

В Ленобласти упала заболеваемость гриппом и коронавирусом

За неделю число заболевших ОРВИ и гриппом сократилось более чем на 23%. Положительная динамика наблюдается и в ситуации с  коронавирусом.

Фото: freepik

В Ленинградской области существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом и гриппом за прошлую неделю. Данные о текущей эпидемиологической ситуации в регионе приводит Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Упало за указанный период и число заболевших COVID‑19 снизилась — сразу на 25,6%.

