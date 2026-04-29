У болельщика нашли опухоль в мозге благодаря промаху футболиста по мячу

Болельщик клуба НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» Марк Тутакер попал в больницу после домашнего просмотра матча команды с «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Американец смотрел трансляцию у себя дома, когда его сильно рассмешил курьезный промах игрока «Джайентс» Янгхо Ку по мячу. После этого у Тутакера случился припадок, а его супруга вызвала скорую помощь.

Мужчину госпитализировали. После компьютерной томографии врачи обнаружили у него в мозге опухоль размером с теннисный мяч. Она оказалась доброкачественной.

Позднее Тутакер успешно перенес операцию по удалению опухоли. Через несколько дней его выписали из больницы. Сам болельщик уверен, что промах Янгхо Ку фактически спас ему жизнь.

Вам будет интересно
Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Фото: Freepik. Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
26.08.2025
5328

Жители Заневки собрали 48 мешков мусора на субботнике

Жители деревни Заневка собрали 48 мешков мусора во время субботника. На уборку вышли активисты нового жилого комплекса «Веда Вилладж». Они очистили от мусора обочины и пустырь вдоль Ладожской улицы.

К акции также присоединилась благотворительная организация «Пища жизни», которая организовала питание для волонтеров.

«Люди, которые здесь живут, обладают очень активной жизненной позицией, любят чистоту и порядок. Когда узнали, что администрация организовывает субботник, решили присоединиться», - рассказал представитель Фонда сохранения культурных ценностей и поддержки социальных проектов «Заневка» Валерий Белоусов

С инициативой провести субботник общественная организация обратилась в муниципалитет. Власти поддержали идею и предоставили активистам необходимый инвентарь.

Вам будет интересно
Когда в мае ждать магнитных бурь: прогноз на месяц
Лаборатория ИКИ РАН составила прогноз геомагнитной активности на следующий месяц. Фото: ИКИ РАН В мае нашу планету ждет относительно стабильный период...
28.04.2026
223

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
