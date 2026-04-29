Болельщик клуба НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» Марк Тутакер попал в больницу после домашнего просмотра матча команды с «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Американец смотрел трансляцию у себя дома, когда его сильно рассмешил курьезный промах игрока «Джайентс» Янгхо Ку по мячу. После этого у Тутакера случился припадок, а его супруга вызвала скорую помощь.

Мужчину госпитализировали. После компьютерной томографии врачи обнаружили у него в мозге опухоль размером с теннисный мяч. Она оказалась доброкачественной.

Позднее Тутакер успешно перенес операцию по удалению опухоли. Через несколько дней его выписали из больницы. Сам болельщик уверен, что промах Янгхо Ку фактически спас ему жизнь.