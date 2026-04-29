Главная / Новости / Средства ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над Россией. Есть погибший, множество пострадавших и разрушений

Средства ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над Россией. Есть погибший, множество пострадавших и разрушений

По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями, а также в Крыму.

В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, есть погибший и пострадавшие. В селе Борисовка Волоконовского округа мужчина погиб от детонации дрона. В селе Доброе Грайворонского округа двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног. Здание там частично разрушено. В районе поселка Красная Яруга при ударе по автомобилю пострадали отец с сыном. В поселке Октябрьский Белгородского округа травмы получила женщина. На участке автодороги Бобрава – Ракитное баротравму получил водитель ГАЗели. Еще три человека получили различные травмы в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Там также повреждено здание социального объекта.

В Воронежской области уничтожили и подавили 10 беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской области БПЛА уничтожили в Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском районах. По словам главы региона Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Севастополе, как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сбили две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе. Гражданские объекты в городе не пострадали.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Оренбурга, Уфы, Ижевска, Челябинска, Орска, Екатеринбурга и Перми.

Вам будет интересно
Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
553

Средняя цена однокомнатной квартиры в Петербурге увеличилась до 10 млн рублей

Средняя цена однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге с начала 2026 года достигла 10,4 млн руб. при средней площади 37 кв. м. Об этом сообщает «МК в Питере».

В 2025 году такое жилье стоило в среднем 9,5 млн руб. Это на 9 % меньше нынешнего уровня, при этом средняя площадь квартир осталась такой же – 37 кв. м.

Однокомнатные квартиры сейчас составляют 41 % от всего объема продаж недвижимости в Петербурге. С начала года средняя цена квадратного метра в этом сегменте доходит до 290 тыс. руб.

Аналитики считают, что к концу года стоимость квадратного метра может вырасти еще на 7-8 %.

Вам будет интересно
В Госдуме рассказали, сколько раз поднимут пенсии в 2027 году
Фото: Freepik. Страховые пенсии в России в 2027 и 2028 годах планируют индексировать в два этапа. Такой порядок указан в проекте федерального бюджета...
29.04.2026
157

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

