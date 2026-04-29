weather 5.4°
$ 74.69
87.59

Главная / Новости / Ударивший полицейского ногой подросток избежал колонии в Петербурге

Ударивший полицейского ногой подросток избежал колонии в Петербурге

Подросток ударил ногой старшего полицейского возле дома № 10 в Третьем Рабфаковском переулке в Санкт-Петербурге. Удар пришелся в верхнюю треть ног сотрудника батальона полиции отдела вневедомственной охраны.

Несовершеннолетний признал вину. В суде он пояснил, что вез домой знакомого на автомобиле, когда его остановили сотрудники Росгвардии. У подростка не было водительского удостоверения и документов на машину, поэтому сотрудники ГИБДД решили изъять автомобиль на спецстоянку.

После этого юноша начал кричать, разбил стекла в машине, а при задержании ударил полицейского. Невский суд не стал отправлять подростка в колонию и назначил ему 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Вам будет интересно
Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1465

Теги

Санкт-Петербург
Вор напал на продавцов магазина при попытке вынести товар в Петербурге

Мужчина получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима за серии краж из сетевых магазинов и нападение на сотрудников торговой точки в Санкт-Петербурге. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Кражи осужденный совершил 11 и 21 июля 2025 года. Из продуктового магазина мужчина вынес 40 упаковок сыра и косметику общей стоимостью более 22 тыс. руб. Мужчина незаметно складывал товары в пакеты, выходил без оплаты, а затем перепродавал похищенное случайным людям на улице.

Позже, 9 августа 2025 года, мужчина попытался украсть семь бутылок вина на 3 тыс. руб. Сотрудники магазина заметили кражу, догнали его и потребовали вернуть товар. В ответ мужчина начал бить одного из работников руками и ногами, а другому стал угрожать складным ножом.

Вам будет интересно
Фургон и минивен столкнулись во Всеволожском районе. Погиб пассажир, среди пострадавших – ребенок
Фургон и минивен Volkswagen столкнулись на внешнем участке КАД возле развязки с Мурманским шоссе во Всеволожском районе 29 апреля около 09:30. Фото: Г...
29.04.2026
106

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться