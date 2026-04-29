Подросток ударил ногой старшего полицейского возле дома № 10 в Третьем Рабфаковском переулке в Санкт-Петербурге. Удар пришелся в верхнюю треть ног сотрудника батальона полиции отдела вневедомственной охраны.

Несовершеннолетний признал вину. В суде он пояснил, что вез домой знакомого на автомобиле, когда его остановили сотрудники Росгвардии. У подростка не было водительского удостоверения и документов на машину, поэтому сотрудники ГИБДД решили изъять автомобиль на спецстоянку.

После этого юноша начал кричать, разбил стекла в машине, а при задержании ударил полицейского. Невский суд не стал отправлять подростка в колонию и назначил ему 1 год условно с испытательным сроком 2 года.