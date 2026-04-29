Вор напал на продавцов магазина при попытке вынести товар в Петербурге

Мужчина получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима за серии краж из сетевых магазинов и нападение на сотрудников торговой точки в Санкт-Петербурге. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Кражи осужденный совершил 11 и 21 июля 2025 года. Из продуктового магазина мужчина вынес 40 упаковок сыра и косметику общей стоимостью более 22 тыс. руб. Мужчина незаметно складывал товары в пакеты, выходил без оплаты, а затем перепродавал похищенное случайным людям на улице.

Позже, 9 августа 2025 года, мужчина попытался украсть семь бутылок вина на 3 тыс. руб. Сотрудники магазина заметили кражу, догнали его и потребовали вернуть товар. В ответ мужчина начал бить одного из работников руками и ногами, а другому стал угрожать складным ножом.

Пенсионер умер сидя в Гатчине. Задержан рецидивист

Пенсионера с признаками насильственной смерти нашли сидящим на кухне коммунальной квартиры в доме на Киевской улице в Гатчине ночью 28 апреля.

Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи в первом часу ночи. На теле 65-летнего мужчины обнаружили множество кровоподтеков и ссадин на шее. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от тупой травмы живота.

Следствие завело уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Ночью задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Гатчины, который ранее был неоднократно судим. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

