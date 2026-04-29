Пенсионера с признаками насильственной смерти нашли сидящим на кухне коммунальной квартиры в доме на Киевской улице в Гатчине ночью 28 апреля.
Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи в первом часу ночи. На теле 65-летнего мужчины обнаружили множество кровоподтеков и ссадин на шее. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от тупой травмы живота.
Следствие завело уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности.
Ночью задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Гатчины, который ранее был неоднократно судим. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.