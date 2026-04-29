weather 5.4°
$ 74.69
87.59

Пенсионер умер сидя в Гатчине. Задержан рецидивист

Новости Происшествия

Пенсионер умер сидя в Гатчине. Задержан рецидивист

Пенсионера с признаками насильственной смерти нашли сидящим на кухне коммунальной квартиры в доме на Киевской улице в Гатчине ночью 28 апреля.

Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи в первом часу ночи. На теле 65-летнего мужчины обнаружили множество кровоподтеков и ссадин на шее. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от тупой травмы живота.

Следствие завело уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Ночью задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Гатчины, который ранее был неоднократно судим. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Вам будет интересно
Теги

Гатчина
Новости Экономика

Разница между зарплатами мужчин и женщин в России достигла почти 40 тысяч рублей

Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достиг почти 40 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По данным на октябрь прошлого года, мужчины в среднем по стране получали 117,7 тыс. руб., а женщины – 79 тыс. руб.

За два года разница заметно выросла. В 2023 году средняя зарплата мужчин составляла 87,8 тыс. руб., женщин – 61,1 тыс. руб. Тогда разрыв был 26,7 тыс. руб., а теперь увеличился до 38,7 тыс. руб.

Разница есть и в продолжительности рабочей недели. Мужчины фактически работают в среднем 42 часа в неделю, женщины – 40 часов. Среднечасовая зарплата мужчин в России составляет 637 руб., а женщин – 448 руб.

Вам будет интересно
Теги

Россия зарплата

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться