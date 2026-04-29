Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достиг почти 40 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По данным на октябрь прошлого года, мужчины в среднем по стране получали 117,7 тыс. руб., а женщины – 79 тыс. руб.

За два года разница заметно выросла. В 2023 году средняя зарплата мужчин составляла 87,8 тыс. руб., женщин – 61,1 тыс. руб. Тогда разрыв был 26,7 тыс. руб., а теперь увеличился до 38,7 тыс. руб.

Разница есть и в продолжительности рабочей недели. Мужчины фактически работают в среднем 42 часа в неделю, женщины – 40 часов. Среднечасовая зарплата мужчин в России составляет 637 руб., а женщин – 448 руб.