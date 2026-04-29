Среди них один ребенок.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 60 дорожных происшествий. Об этом 29 апреля сообщает региональное управление ГАИ.

В результате одного ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок. Обошлось без летальных случаев.

Тем временем в Петербурге со среды зафиксировано 280 ДТП, в которых пострадали шесть человек, еще один скончался.