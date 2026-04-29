weather 7.1°
$ 74.69
87.59

Главная / Новости / Два человека пострадали в авариях на дорогах Ленобласти за сутки

Новости Происшествия Главное

Два человека пострадали в авариях на дорогах Ленобласти за сутки

Среди них один ребенок.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 60 дорожных происшествий. Об этом 29 апреля сообщает региональное управление ГАИ.

В результате одного ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок. Обошлось без летальных случаев.

Тем временем в Петербурге со среды зафиксировано 280 ДТП, в которых пострадали шесть человек, еще один скончался.

Фото: Госавтоинспекция СПб и ЛО

Теги

ДТП Аварии в Ленобласти
Новости Социум

В Ленобласти взяли на контроль три обращения жителей по поручению президента

Губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам по итогам обращений жителей региона.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Ленинградской области оперативно отработают три обращения местных жителей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее поручение взять на контроль беспокоящие граждан вопросы дал президент России Владимир Путин.

Первое обращение касалось будущей поликлиники в микрорайоне Южный города Выборга. Как рассказал губернатор, строящийся объект уже усилили рабочей силой и техникой. Сейчас здесь работают два башенных крана и бетононасос. Также будут организованы  две смены. Тем временем контроль за выполнением работ осуществляет Комитет по строительству. Специалисты еженедельно будут посещать стройплощадку  и докладывать о прогрессе. К апрелю 2027 года медучреждение должно начать работать, распорядился губернатор.

«Дорога к Зеленецкому монастырю в Волховском районе. Участок почти 13 километров приведём в порядок в три этапа. В этом году начнём с того, без чего дорога снова «уплывёт»: расчистка полосы отвода, водоотведение, основание и укатанная щебёночная дорога. Асфальтирование пойдёт следующим этапом, с учётом возможностей бюджета. Поставил задачу полностью завершить проект в 2027-2028 году, исходя из возможностей бюджета», — рассказал об еще одном отработанном обращении губернатор.

Тем временем в Сертолово займутся домом на Пограничной улице. Ранее жильцы жаловались на протечки кровли. Александр Дрозденко поручил произвести необходимые работы, чтобы устранить проблему. На эти цели регион выделит средства из резервного фонда. Все работы должны быть завершены до 1 июля. 

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться