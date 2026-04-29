Полиция задержала постоянного клиента пивной точки в Петровском, решившего припугнуть продавца обрезом.
Полиция Ломоносовского района Ленинградской области выясняет мотивы местного жителя, открывшего стрельбу из ружья в торговой точке. Мужчина уже задержан.
Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент произошел в деревне Петровское вечером, 28 апреля. Постоянный клиент зашел в магазин и после непродолжительной беседы с продавцом выстрелил в потолок. Затем злоумышленник сбежал.
«В отделе полиции нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ», — заявили в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют, где мужчина спрятал оружие. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео: МВД по СПб и ЛО