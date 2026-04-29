Под Тихвином спасли пенсионера и его питомца. Они ушли на прогулку в лес, но выбраться не смогли.

Поисковики нашли 89-летнего жителя Тихвинского района, пропавшего со своей собакой почти на сутки. Оказалось, что пенсионер заблудился в холодном лесу.

Как рассказали волонтеры «Лиза Алерт» и «Экстремума», мужчина ушел на прогулку с питомцев в районе 14:30 дня и не вернулся. Нашли пропавших только на следующее утро.

За последнее время это второй подобный случай. В аналогичной ситуации ранее оказалась жительница Гатчинского округа. Она также ушла с собакой в лес и заблудилась. Нашли пропавших только на следующие сутки.