Новости Происшествия

Житель Ленобласти пришел в пивной магазин с ружьем и открыл стрельбу - видео

Полиция задержала постоянного клиента пивной точки в Петровском, решившего припугнуть продавца обрезом.

Полиция Ломоносовского района Ленинградской области выясняет мотивы местного жителя, открывшего стрельбу из ружья в торговой точке. Мужчина уже задержан.

Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент произошел в деревне Петровское вечером, 28 апреля. Постоянный клиент зашел в магазин и после непродолжительной беседы с продавцом выстрелил в потолок. Затем злоумышленник сбежал.

«В отделе полиции нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ», — заявили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют, где мужчина спрятал оружие. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: МВД по СПб и ЛО

Новости Происшествия

Ушел на прогулку и заблудился: пожилой житель Ленобласти провел ночь в лесу с собакой

Под Тихвином спасли пенсионера и его питомца. Они ушли на прогулку в лес, но выбраться не смогли.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Поисковики нашли 89-летнего жителя Тихвинского района, пропавшего со своей собакой почти на сутки. Оказалось, что пенсионер заблудился в холодном лесу.

Как рассказали волонтеры «Лиза Алерт» и «Экстремума», мужчина ушел на прогулку с питомцев в районе 14:30 дня и не вернулся. Нашли пропавших только на следующее утро. 

За последнее время это второй подобный случай. В аналогичной ситуации ранее оказалась жительница Гатчинского округа. Она также ушла с собакой в лес и заблудилась. Нашли пропавших только на следующие сутки.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
