До 11 градусов тепла ожидается в Ленобласти 30 апреля

Последний рабочий день этой недели обещает быть теплым и без существенных осадков. 

Фото: МЧС ЛО

В четверг жителей и гостей Ленинградской области ждет облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не ожидается, днем местами возможны небольшие осадки в виде дождя. Об этом 29 апреля сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 гр., местами до +3 гр., днем +6...+11 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится», — указано в прогнозе.

Вам будет интересно
Ленинградские семьи приглашают к участию в региональном этапе конкурса «Семья года»
Организаторы приглашают на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» семьи, которые воспитывают в детях патриотизм, приобщают их к творче...
29.04.2026
114

Два человека пострадали в авариях на дорогах Ленобласти за сутки

Среди них один ребенок.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 60 дорожных происшествий. Об этом 29 апреля сообщает региональное управление ГАИ.

В результате одного ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок. Обошлось без летальных случаев.

Тем временем в Петербурге со среды зафиксировано 280 ДТП, в которых пострадали шесть человек, еще один скончался.

Фото: Госавтоинспекция СПб и ЛО

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
4791

Теги

ДТП Аварии в Ленобласти

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться