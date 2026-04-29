Главная / Новости / Дорожные ограничения введут в Ленобласти 30 апреля

Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 30 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на нескольких трассах Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22 (транспортная развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:       

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пожилая женщина ушла вместе с собакой на прогулку 18 апреля и не вернулась. В минувшие сутки ее нашли в лесу в Лужском районе.
27.04.2026
929

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-66 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 72+500-80 в ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи с увлажнением механизированным способом;

подъезд к г. Выборгу  №1 км 3-4, км 157-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка праздничных баннеров.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи  механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 16, км 36  ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка водоприемных решеток;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

площадка отдыха  км 69 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и покраска беседок;

км 59-60 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00 , ремонт барьерного ограждения;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д и выправка дорожных знаков;

км 126-127 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 25-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 «Псков»:

транспортная развязка км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локально-очистных сооружений.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом ( ПУМ ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 42, 48 транспортные развязки ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 09:00-17:00, очистка водоотводных лотков, мех. очистка обочины.

Вам будет интересно
Когда в мае ждать магнитных бурь: прогноз на месяц
Лаборатория ИКИ РАН составила прогноз геомагнитной активности на следующий месяц. В мае нашу планету ждет относительно стабильный период...
28.04.2026
336

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения
Новости Происшествия

Житель Ленобласти проведет более 15 лет в колонии за производство наркотиков

При обысках в нарколаборатории осужденного нашли десятки килограммов запрещенного.

В Ленинградской области 43-летний местный житель получил длительный срок в колонии за производство наркотических веществ.

Как передает областная прокуратура, ныне осужденный организовал подпольную лабораторию в Лужском районе. Изготовленные запрещенные вещества химик планировал сбыть. В общей сложности правоохранители нашли при обысках 40 килограммов готового наркотика и 11 килограммов прекурсоров.

«Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, особую общественную опасность совершенных преступлений, приговорил Анисимова к наказанию в виде 15 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Соучастники организатора нарколаборатории также предстанут перед судом. Уголовные дела против них были выделены в отдельное производство.

Вам будет интересно
В Ленобласти подросток пойдет под суд за смертельную аварию
Юноша сел за руль автомобиля, не имея водительских прав, и устроил аварию. Его 13-летняя спутница погибла.
29.04.2026
208

уголовное дело наркотики

