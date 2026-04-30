Средства ПВО за ночь сбили 189 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 189 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селах Головино, Гладково и Волчья ранения получили три человека. В регионе повреждены многоквартирные и частные дома, промпредприятия, автомобили, социальные и инфраструктурные объекты.

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

В Алексеевском районе Волгоградской области, по словам губернатора Андрея Бочарова, местный житель получил осколочное ранение ноги. Также поврежден частный дом.

В Воронежской области уничтожили 43 беспилотника. Губернатор Александр Гусев написал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Рязанской области сбили один БПЛА. По предварительной информации губернатора Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.

В Тульской области также уничтожили один беспилотник. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Тамбова, Саратова, Волгограда, Пензы, Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Бугульмы, Уфы, Ижевска и Нижнекамска.

БПЛА Россия СВО минобороны
Синоптик рассказал, какая погода будет в Ленобласти и Петербурге на майские праздники

Теплая и солнечная погода ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на майские праздники. Самый теплый день придется на 2 мая, сообщает «Бриф24».

Синоптик Александр Колесов рассказал, что сейчас через Ленинградскую область проходит малоактивный атмосферный фронт. Местами на западе региона ожидается дождь. После прохождения фронта в регион начнет поступать теплый воздух.

«Поэтому праздничные выходные дни в нашем регионе ожидаются очень хорошими», – отметил Александр Колесов

В первый день мая сохранится облачность, но во второй половине дня должно выглянуть солнце. Самым теплым и солнечным станет 2 мая. В первой половине 3 мая солнце также не должно спрятаться.

«Отличные выходные дни нас ждут, все на дачу и на природу», – подчеркнул Александр Колесов

Днем 1 мая температура составит +12…+17 °C, 2 мая – +18…+23 °C, 3 мая – +14…+19 °C. Ночные заморозки ожидаются только 1 мая на востоке Ленинградской области, где температура может опуститься до -1…-3 °C. После этого по ночам в регионе повсеместно будет плюс.

Ленинградская область Санкт-Петербург погода Александр Колесов

