По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селах Головино, Гладково и Волчья ранения получили три человека. В регионе повреждены многоквартирные и частные дома, промпредприятия, автомобили, социальные и инфраструктурные объекты.

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

В Алексеевском районе Волгоградской области, по словам губернатора Андрея Бочарова, местный житель получил осколочное ранение ноги. Также поврежден частный дом.

В Воронежской области уничтожили 43 беспилотника. Губернатор Александр Гусев написал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Рязанской области сбили один БПЛА. По предварительной информации губернатора Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.

В Тульской области также уничтожили один беспилотник. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Тамбова, Саратова, Волгограда, Пензы, Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Бугульмы, Уфы, Ижевска и Нижнекамска.