Врачи Петербурга провели новорожденному редкую операцию на мозге

Фото: Freepik.

Петербургские врачи спасли трехдневного младенца из Нижнего Новгорода с врожденной аномалией головного мозга, сообщает «Бриф24».

После обследований у малыша выявили опасную патологию – артериовенозную мальформацию вены Галена. При таком диагнозе без хирургического вмешательства шансы на выживание практически равны нулю. Сердце ребенка не справляется с нагрузкой, а хрупкие сосуды головного мозга могут разорваться в любой момент.

Для пациентов с такой патологией применяют эндоваскулярную эмболизацию. Во время операции хирурги фактически «склеивают» патологические сосуды с помощью спиралей или полимеров. Такое вмешательство считается крайне сложным, поэтому его проводят только специалисты нескольких федеральных клиник.

По решению главного неонатолога Минздрава России, ректора СПбГПМУ Дмитрия Иванова младенца срочно направили в Санкт-Петербург. Эндоваскулярное вмешательство малышу провели успешно.

Женщина втерлась в доверие к отцу и сыну и лишила их имущества в Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили женщину за продажу чужого автомобиля и переоформление нежилых помещений без согласия владельцев.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, женщина состояла в личных отношениях с мужчиной и пользовалась доверием его отца. Она получила доверенность на автомобиль отца, а затем без его просьбы продала машину незнакомой покупательнице, которая не знала о преступной схеме.

За автомобиль женщина получила 4,1 млн руб. Деньги собственнику она не вернула и распорядилась ими по своему усмотрению.

Позже женщина решила завладеть и недвижимостью семьи. У сына были два нежилых помещения общей стоимостью более 37,5 млн руб. Женщина узнала о доверенностях на эти помещения, оформленных на ее имя, без ведома мужчины забрала документы из квартиры его отца и организовала отчуждение имущества.

Для этого она нашла знакомого, который выполнил ее просьбы, но, как установлено, не знал о преступном умысле. Женщина заключила с ним фиктивный договор купли-продажи и оформила переход права собственности на подставное лицо. Фактически денег она не получила, но право собственности на помещения перешло другому человеку.

В суде женщина вину не признала. Суд назначил ей 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 1,2 млн руб.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
