Петербургские врачи спасли трехдневного младенца из Нижнего Новгорода с врожденной аномалией головного мозга, сообщает «Бриф24».
После обследований у малыша выявили опасную патологию – артериовенозную мальформацию вены Галена. При таком диагнозе без хирургического вмешательства шансы на выживание практически равны нулю. Сердце ребенка не справляется с нагрузкой, а хрупкие сосуды головного мозга могут разорваться в любой момент.
Для пациентов с такой патологией применяют эндоваскулярную эмболизацию. Во время операции хирурги фактически «склеивают» патологические сосуды с помощью спиралей или полимеров. Такое вмешательство считается крайне сложным, поэтому его проводят только специалисты нескольких федеральных клиник.
По решению главного неонатолога Минздрава России, ректора СПбГПМУ Дмитрия Иванова младенца срочно направили в Санкт-Петербург. Эндоваскулярное вмешательство малышу провели успешно.