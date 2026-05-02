По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

На подлете к Москве уничтожили семь беспилотников. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Ростовской области беспилотники сбили над двумя районами. По словам губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Курской области после атаки повреждены фасады и остекление трех домов. Также в четырех населенных пунктах отсутствует вещание из-за удара по вышке радиотелестанции, рассказал глава региона Александр Хинштейн.

В Брянской, Калужской, Тверской, Тульской и Воронежской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Новгородской, Орловской и Псковской областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты «Внуково», Сочи, Геленджика, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова и Череповца вводили ограничения н полеты самолетов.