Средства ПВО за ночь сбили 215 украинских БПЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 215 украинских БПЛА над Россией

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

На подлете к Москве уничтожили семь беспилотников. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Ростовской области беспилотники сбили над двумя районами. По словам губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Курской области после атаки повреждены фасады и остекление трех домов. Также в четырех населенных пунктах отсутствует вещание из-за удара по вышке радиотелестанции, рассказал глава региона Александр Хинштейн.

В Брянской, Калужской, Тверской, Тульской и Воронежской областях обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Новгородской, Орловской и Псковской областей о последствиях не сообщали.

Аэропорты «Внуково», Сочи, Геленджика, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова и Череповца вводили ограничения н полеты самолетов.

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
16.04.2026
625

БПЛА СВО Россия минобороны
Мужчина утонул в Приозерском районе

Тело мужчины обнаружили в Суходольском озере в Приозерском районе 1 мая.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе, после сигнала на место приехали спасатели из Приозерска. Они извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции.

Суходольское озеро находится на севере Карельского перешейка и входит в систему Вуоксы. Зимой там нередко проваливаются под лед рыбаки, а летом из воды достают тела купальщиков.

Подросток не смог выбраться из озера и погиб во Всеволожском районе
Фото: Freepik. В Кавголовском озере во Всеволожском районе Ленинградской области 6 сентября погиб 14-летний подросток. По данным ГУ МЧС, мальчик оказа...
08.09.2025
558

Приозерский район Суходольское озеро Ленинградская область

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
22:38 30.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

