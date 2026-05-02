weather 7.1°
$ 74.80
88.64

Футболист сборной России назвал главное преимущество Петербурга перед Москвой

Новости Спорт

Футболист сборной России назвал главное преимущество Петербурга перед Москвой

Мяч
Фото: ivbg.ru.

Футболист «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев назвал меньшее количество пробок главным преимуществом Санкт-Петербурга перед Москвой.

По словам защитника, в Москве на дорогу может уходить по часу в каждую сторону. В Санкт-Петербурге поездки занимают заметно меньше времени.

«Едешь туда час, обратно – час, а тут у тебя 25 минут в одну сторону, 25 минут в другую. Поэтому в плане этого вообще все отлично», – сказал Игорь Дивеев

Ранее футболист также назвал чемпионат России сложнее Лиги чемпионов, хотя сам отметил, что никогда не играл в европейском турнире.

Игорю Дивееву 26 лет. В текущем сезоне он перешел в «Зенит» из ЦСКА. В составе петербургской команды защитник провел девять матчей и сделал одну результативную передачу.

Теги

Санкт-Петербург спорт футбол Москва
Новости Происшествия

Женщина втерлась в доверие к отцу и сыну и лишила их имущества в Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили женщину за продажу чужого автомобиля и переоформление нежилых помещений без согласия владельцев.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, женщина состояла в личных отношениях с мужчиной и пользовалась доверием его отца. Она получила доверенность на автомобиль отца, а затем без его просьбы продала машину незнакомой покупательнице, которая не знала о преступной схеме.

За автомобиль женщина получила 4,1 млн руб. Деньги собственнику она не вернула и распорядилась ими по своему усмотрению.

Позже женщина решила завладеть и недвижимостью семьи. У сына были два нежилых помещения общей стоимостью более 37,5 млн руб. Женщина узнала о доверенностях на эти помещения, оформленных на ее имя, без ведома мужчины забрала документы из квартиры его отца и организовала отчуждение имущества.

Для этого она нашла знакомого, который выполнил ее просьбы, но, как установлено, не знал о преступном умысле. Женщина заключила с ним фиктивный договор купли-продажи и оформила переход права собственности на подставное лицо. Фактически денег она не получила, но право собственности на помещения перешло другому человеку.

В суде женщина вину не признала. Суд назначил ей 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 1,2 млн руб.

Теги

Санкт-Петербург

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться