Футболист «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев назвал меньшее количество пробок главным преимуществом Санкт-Петербурга перед Москвой.
По словам защитника, в Москве на дорогу может уходить по часу в каждую сторону. В Санкт-Петербурге поездки занимают заметно меньше времени.
«Едешь туда час, обратно – час, а тут у тебя 25 минут в одну сторону, 25 минут в другую. Поэтому в плане этого вообще все отлично», – сказал Игорь Дивеев
Ранее футболист также назвал чемпионат России сложнее Лиги чемпионов, хотя сам отметил, что никогда не играл в европейском турнире.
Игорю Дивееву 26 лет. В текущем сезоне он перешел в «Зенит» из ЦСКА. В составе петербургской команды защитник провел девять матчей и сделал одну результативную передачу.