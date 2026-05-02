Главная / Для души / Дождь и до +2 °C – погода в Ленобласти на 3 мая

Дождь и до +2 °C – погода в Ленобласти на 3 мая

Фото: ivbg.ru.

На территории Ленинградской области 3 мая ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+11 °C, днем +13...+23 °C.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем – повышаться.

Дачу семьи Фаберже в Парголово выставили на торги за 47 млн рублей

Дачу семьи Фаберже в поселке Парголово выставили на продажу за 46,88 млн руб. Объект имеет статус культурного наследия федерального значения, сообщает spb.aif.ru.  

Торги назначены на 19 июня. Заявки от участников принимают до 15 июня. В состав лота входят здания общей площадью около 3 тыс. кв. м, а также аренда земельного участка площадью 7,95 га.

Историческая усадьба известна как «Малый Эрмитаж». Такое название она получила благодаря коллекции произведений искусства, которую собирал Агафон Фаберже.

Изначально дом по проекту архитектора Карла Шмидта был выполнен в стиле английского коттеджа. В 1908 году его перестроили в духе модерна. В интерьерах появились зимние сады, мраморная лестница, кафельные печи и камин с изразцами XVIII века. Помещения оформили в стилях разных исторических эпох.

После 1917 года усадьбу национализировали, а в 1919 году разграбили. В советское время здесь размещались санатории, дома отдыха и детские лагеря. Из-за этого первоначальная планировка здания изменилась.

Сейчас усадьба находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель аукциона должен будет провести реставрацию и сохранить объект культурного наследия по требованиям законодательства. Завершить работы необходимо до февраля 2029 года.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
