В Ленобласти отменен режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Всего за время атаки было сбито 59 БПЛА. Атака продолжалась почти 10 часов.

В аэропорту Пулково сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань возвращается к штатной работе.