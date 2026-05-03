В Ленинградской области 3 мая введены временные ограничения движения на ключевых автодорогах из-за проведения дорожных работ.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения действуют:
- на трассе Р-21 «Кола» — на участке с 12 по 260 километр;
- на магистрали М-10 «Россия» — с 593 по 674 километр;
- на автодорогах А-120, А-114, А-181 «Скандинавия»;
- на подъездах к международному пункту пропуска «Светогорск»;
- на трассе А-121 «Сортавала».
Ограничения действуют преимущественно в дневное время — с 08:00 до 19:00–20:00. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.