На ряде федеральных трасс Ленобласти 3 мая ограничено движение

В Ленинградской области 3 мая введены временные ограничения движения на ключевых автодорогах из-за проведения дорожных работ.

Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Фото: freepik

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения действуют:

  • на трассе Р-21 «Кола» — на участке с 12 по 260 километр;

  • на магистрали М-10 «Россия» — с 593 по 674 километр;

  • на автодорогах А-120, А-114, А-181 «Скандинавия»;

  • на подъездах к международному пункту пропуска «Светогорск»;

  • на трассе А-121 «Сортавала».

Ограничения действуют преимущественно в дневное время — с 08:00 до 19:00–20:00. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Новости Главное

В Ленобласти снят режим воздушной опасности

В Ленобласти отменен режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Всего за время атаки было сбито 59 БПЛА. Атака продолжалась почти 10 часов.

В аэропорту Пулково сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань возвращается к штатной работе.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
