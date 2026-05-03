Пенсия россиян может быть меньше, чем они реально заслужили, если будут допущены некоторые ошибки. Какие именно - пояснила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Среди них — ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии или получения пособия по безработице, пишет РИА Новости. Эксперт пояснила, что с 2002 года будущая пенсия стала зависеть от взносов, которые делают работодатели за работников. Любые пропуски, неофициальное трудоустройство или ошибки в данных Социального фонда приводят к снижению выплат.
Потери возможны и из-за формальных несоответствий, например, если в документах разные фамилии или нет сведений о заработке за определенные периоды. При переезде в регион с меньшим районным коэффициентом пенсия может уменьшиться из-за отмены местной надбавки.
Эксперт рекомендует при возникновении сомнений заказать справку о назначенной пенсии в Социальном фонде через личный кабинет. Справка оформляется за сутки.