Главная / Новости / Россиянам назвали возможные причины уменьшения пенсии

Новости Экономика

Россиянам назвали возможные причины уменьшения пенсии

Пенсия россиян может быть меньше, чем они реально заслужили, если будут допущены некоторые ошибки. Какие именно - пояснила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Среди них — ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии или получения пособия по безработице, пишет РИА Новости. Эксперт пояснила, что с 2002 года будущая пенсия стала зависеть от взносов, которые делают работодатели за работников. Любые пропуски, неофициальное трудоустройство или ошибки в данных Социального фонда приводят к снижению выплат.

Потери возможны и из-за формальных несоответствий, например, если в документах разные фамилии или нет сведений о заработке за определенные периоды. При переезде в регион с меньшим районным коэффициентом пенсия может уменьшиться из-за отмены местной надбавки.

Эксперт рекомендует при возникновении сомнений заказать справку о назначенной пенсии в Социальном фонде через личный кабинет. Справка оформляется за сутки.

Новости Социум

Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы (АГС), вступил в силу. Теперь список включает 363 позиции.

Среди новых специальностей — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик.

Также увеличилось количество организаций, где можно пройти альтернативную службу — с 1798 до 1927. Список предприятий и учреждений, где могут служить представители малочисленных народов России, также был расширен с учетом их традиционного образа жизни.

Минтруд профессии альтернативная гражданская служба Россия

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

22:38 30.04.2026

15:10 27.04.2026

